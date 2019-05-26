2019-05-26T15:34:59+03:00
Происшествия

В здание театра Российской академии в Москве врезался автомобиль

Жертвой аварии стал один человек, еще четверо пострадали [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Skoda врезалась в здание театраSkoda врезалась в здание театраФото: Скриншот с видео
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Легковой автомобиль врезался в здание театра Российской академии в Москве в ночь на воскресенье, 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"Skoda наехала на препятствие и врезалась в здание театра на Суворовской площади, 2", - сказал представитель ГИБДД.

Автомобиль врезался в Театр Российской армии.

Согласно его данным, жертвой аварии стал один человек, еще четверо получили травмы. ТАСС не уточняет причины и обстоятельства случившегося.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее в подмосковном городе Реутов пассажирская маршрутка врезалась в трехэтажное здание детского сада №9 "Светлячок" на проспекте Мира. Водитель заявил, что у транспортного средства отказали тормоза. К счастью, обошлось без пострадавших, однако имуществу дошкольного учреждения был нанесен ущерб. Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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