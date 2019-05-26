В здание театра Российской академии в Москве врезался автомобиль

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-26T15:34:59+03:00

Жертвой аварии стал один человек, еще четверо пострадали [видео]

Изменить размер текста: A A

Легковой автомобиль врезался в здание театра Российской академии в Москве в ночь на воскресенье, 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"Skoda наехала на препятствие и врезалась в здание театра на Суворовской площади, 2", - сказал представитель ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/711077" frameborder="0"></iframe> Автомобиль врезался в Театр Российской армии.

Согласно его данным, жертвой аварии стал один человек, еще четверо получили травмы. ТАСС не уточняет причины и обстоятельства случившегося.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее в подмосковном городе Реутов пассажирская маршрутка врезалась в трехэтажное здание детского сада №9 "Светлячок" на проспекте Мира. Водитель заявил, что у транспортного средства отказали тормоза. К счастью, обошлось без пострадавших, однако имуществу дошкольного учреждения был нанесен ущерб. Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU