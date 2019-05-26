На месте взрыва в жилом доме в Германии обнаружены опасные химикаты
В жилом доме в городе Хальберштадт немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт прогремел взрыв. Пострадал один человек - 43-летний владелец здания.
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, 26 мая. В полиции сообщили о том, что сначала в здании возник пожар, а уже потом прогремел взрыв, спровоцировавший частичное обрушение дома.
Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили в районе ЧП следы потенциально опасных химикатов. Как они оказались в жилом доме, еще предстоит выяснить. Жителей близстоящих зданий пришлось эвакуировать. Всего около 650 человек были временно размещены на территории местного спортивно-развлекательного центра, пишет Bild.
Сайт kp.ru сообщал о том, что днем ранее в таиландском морском порту Лаем Чабанг взорвался один из контейнеров с химикатами. В результате ЧП пострадали более 50 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU