2019-05-26T16:03:02+03:00
Происшествия

На месте взрыва в жилом доме в Германии обнаружены опасные химикаты

Около 650 жителей округа были эвакуированы до выяснения обстоятельств случившегося
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пострадал владелец дома, в котором прогремел взрывПострадал владелец дома, в котором прогремел взрывФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В жилом доме в городе Хальберштадт немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт прогремел взрыв. Пострадал один человек - 43-летний владелец здания.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, 26 мая. В полиции сообщили о том, что сначала в здании возник пожар, а уже потом прогремел взрыв, спровоцировавший частичное обрушение дома.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили в районе ЧП следы потенциально опасных химикатов. Как они оказались в жилом доме, еще предстоит выяснить. Жителей близстоящих зданий пришлось эвакуировать. Всего около 650 человек были временно размещены на территории местного спортивно-развлекательного центра, пишет Bild.

Сайт kp.ru сообщал о том, что днем ранее в таиландском морском порту Лаем Чабанг взорвался один из контейнеров с химикатами. В результате ЧП пострадали более 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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