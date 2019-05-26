Уникальная панда-альбинос впервые попала на камеры
Первый снимок уникальной панды-альбиноса удалось сделать сотрудникам национального природного заповедника Вэньчуань-Улун китайской провинции Сычуань.
Животное попало на установленные в лесу камеры видеонаблюдения в середине апреля 2019 года. В момент съемки панда бежала по земле. На кадрах с места видно, что она полностью белая - без каких-либо темных пятен. При этом глаза у животного красные.
Один из исследователей Пекинского университета, специалист по медведям Ли Чен считает, что этому альбиносу всего год или два. А вот определить пол животного по имеющимся данным не удалось.
"Панда выглядела сильной, ее шаги были устойчивыми, а значит генетическая мутация не слишком сказалась на образе жизни", - цитирует "Синьхуа" эксперта.
Ранее сайт kp.ru публиковал фотографию не менее уникальной панды. Коричневый медведь по кличке Кизай считается единственным в мире представителем своего вида с таким окрасом.
ИСТОЧНИК KP.RU