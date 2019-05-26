Александр Фетисов об итогах игры ЦСКА - Крылья Советов: «Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды»

СЕГОДНЯ 17:13 2019-05-26T17:16:16+03:00

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Александр Фетисов высказался по поводу итогов матча ЦСКА - Крылья Советов. Встреча команд 26 мая закончилась поражением самарской команды от армейцев со счетом 0:6. Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья советов» прокомментировал итоги игры:

- Конечно, неприятно проигрывать, даже такой опытной команде, как ЦСКА. И я хотел бы принести извинения всем болельщикам клуба за эту игру от футболистов и тренерского штаба. Но нужно понимать, что этот матч для нас не решающий. Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды, - отметил Александр Фетисов в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФК "Крылья советов".

По словам председателя совета директоров футбольного клуба, во время игры команде было важно сохранить ключевых игроков.

- Сегодня мы играли не основным составом, нельзя было допустить, чтобы сразу несколько игроков, получив жёлтую карточку, пропустили матчи с Нижним Новгородом, которые для нас принципиально важны. Именно в этих предстоящих играх мы будем решать главную задачу сезона. Не сомневаюсь, что настрой игроков Крыльев и сам результат будет другой, - считает Фетисов.

Стыковой матч пройдет 30 мая в Нижнем Новгороде, ответный состоится 2 июня в Самаре. Несмотря на поражение от ЦСКА, «Крыльям Советов» удалось сохранить 13-е место в турнирной таблице с 28 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU