При обрушении сцены в одном из театров Китая погиб ребенок

СЕГОДНЯ 20:48 2019-05-26T20:48:34+03:00

Ребенок погиб при обрушении сцены театра в Китае Фото: скриншот с видео

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В одном из театров китайского города Чжанчжоу провинции Фуцзянь обрушилась сцена. В результате инцидента погиб ребенок, еще 14 человек получили различные травмы. Такие данные предоставили в местном ведомстве по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло вечером, в субботу, 25 мая, когда на сцене театра Цзиньшуйсянь собрались все участники детского танцевального конкурса. Подвижная часть конструкции буквально ушла под землю.

Причины случившегося пока неизвестны, однако сотрудники правоохранительных органов уже задержали несколько лиц, ответственных за проведение мероприятия, передает портал "Пэнпай".

Сайт kp.ru писал о том, что еще одна трагическая случайность произошла в Китае несколько дней назад. На реке Бэйпаньцзян перевернулась небольшая лодка. Причиной инцидента стал перегруз. Десять человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU