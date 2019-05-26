Воробьев продолжит работать тренером сборной России по хоккею

СЕГОДНЯ 21:11 2019-05-26T21:11:22+03:00

Команда рассчитывала стать чемпионом мира, но третье место тоже достойный результат, заявили в ФХР

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев продолжит работать с командой, согласно действующему контракту. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Сайт kp.ru писал о том, что наша команда проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира, но смогла заполучить бронзовую медаль, одолев сборную Чехию на матче в воскресенье, 26 мая.

"У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство", - прокомментировал ситуацию Третьяк.

При этом он подчеркнул, что члены российской сборной все же смогли проявить себя, и даже третье место - это "достойный результат".

"Благодарю болельщиков за поддержку, мы ее чувствовали на протяжении всего турнира. Уровень хоккея сегодня такой, что никто не может знать, кто как сыграет. Все думали, что шведы будут в финале, что мы выиграем чемпионат, но турнир очень непредсказуем", - цитирует РИА Новости президента ФХР.

ИСТОЧНИК KP.RU