В Польше загорелся автобус с украинскими туристами

СЕГОДНЯ 22:57 2019-05-26T22:57:48+03:00

Водитель и пассажиры смогли выбраться из салона раньше, чем его полностью охватило пламя

Изменить размер текста: A A

Следовавший из Киева в Прагу пассажирский автобус с украинскими туристами загорелся на трассе под польским Краковом.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, на трассе возле города Катовица. Прямо во время движения автобуса в моторном отсеке возникло возгорание. Пламя стремительно охватило весь салон, причем температура в эпицентре была такой высокой, что в дорожном покрытии появилась огромная дыра.

К счастью, все 70 пассажиров и водитель смогли вовремя выбраться на обочину. Никто из них не пострадал. Туристов доставили на стоянку зоны обслуживания и выдали им другой автобус.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются, передает TVN24.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на этой неделе в Италии перевернулся туристический автобус с россиянами. Пострадал 31 человек, женщина-гид погибла. Причины аварии могла стать мокрая и скользкая дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU