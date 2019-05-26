2019-05-26T22:57:48+03:00
Происшествия

В Польше загорелся автобус с украинскими туристами

Водитель и пассажиры смогли выбраться из салона раньше, чем его полностью охватило пламя
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По факту инцидента начато расследованиеПо факту инцидента начато расследованиеФото: REUTERS
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Следовавший из Киева в Прагу пассажирский автобус с украинскими туристами загорелся на трассе под польским Краковом.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, на трассе возле города Катовица. Прямо во время движения автобуса в моторном отсеке возникло возгорание. Пламя стремительно охватило весь салон, причем температура в эпицентре была такой высокой, что в дорожном покрытии появилась огромная дыра.

К счастью, все 70 пассажиров и водитель смогли вовремя выбраться на обочину. Никто из них не пострадал. Туристов доставили на стоянку зоны обслуживания и выдали им другой автобус.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются, передает TVN24.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на этой неделе в Италии перевернулся туристический автобус с россиянами. Пострадал 31 человек, женщина-гид погибла. Причины аварии могла стать мокрая и скользкая дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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