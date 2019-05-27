Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман отказался объединяться на выборах в Верховную Раду с бывшим президентом Петром Порошенко. Политик объяснил, почему отказался от идеи создать коалицию.
По словам Гройсмана, предложения об объединении поступали ему от Порошенко и такая возможность обсуждалась и другими политиками.
"Я принял решение, я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным. Я считаю, что мы просто разные", - сказал он в интервью ICTV.
Экс-премьер является лидером партии "Украинская стратегия". По его мнению, перед ним и его соратниками по партии стоят три фундаментальные задачи: "чтобы люди жили в безопасности, с нормальным достатком и чтобы они имели уверенность и в завтрашнем, и в послезавтрашнем дне".
Как сообщал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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