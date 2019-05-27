2019-05-27T01:28:01+03:00
Наука

Ракету "Протон-М" со спутником "Ямал-601" 27 мая вывезут на стартовый стол Байконура

Запуск аппарата запланирован на 30 мая
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ракета-носитель "Протон-М" будет доставлена на стартовый стол "Байконура" в понедельникРакета-носитель "Протон-М" будет доставлена на стартовый стол "Байконура" в понедельникФото: пресс-служба Роскосмоса
Изменить размер текста:

Сегодня ракету-носитель "Протон-М" со спутником связи "Ямал-601" доставят на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, решение на "Байконуре" приняла госкомиссия. Запуск ракеты с космическим аппаратом запланирован на 30 мая.

В компании "Газпром космические системы", по заказу которой был изготовлен "Ямал-601", сообщили, что старт состоится в 20:42 мск. Аппарат связи доставили на космодром 27 апреля, передает ТАСС.

Спутник является частью целевой программы по развитию телерадиовещания в России. Он станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи.

"Ямал-601" разработан и создан с использованием комплектующих, поставленных французским подразделением франко-итальянского консорциума Thales Alenia Space. Аппарат заменит спутник "Ямал-202".

Напомним, 19 апреля 2018 года с космодрома "Байконур" в Казахстане успешно стартовала ракета-носитель "Протон-М" с российским военным спутником "Благовест".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24