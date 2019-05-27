Ракету "Протон-М" со спутником "Ямал-601" 27 мая вывезут на стартовый стол Байконура
Сегодня ракету-носитель "Протон-М" со спутником связи "Ямал-601" доставят на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, решение на "Байконуре" приняла госкомиссия. Запуск ракеты с космическим аппаратом запланирован на 30 мая.
В компании "Газпром космические системы", по заказу которой был изготовлен "Ямал-601", сообщили, что старт состоится в 20:42 мск. Аппарат связи доставили на космодром 27 апреля, передает ТАСС.
Спутник является частью целевой программы по развитию телерадиовещания в России. Он станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи.
"Ямал-601" разработан и создан с использованием комплектующих, поставленных французским подразделением франко-итальянского консорциума Thales Alenia Space. Аппарат заменит спутник "Ямал-202".
Напомним, 19 апреля 2018 года с космодрома "Байконур" в Казахстане успешно стартовала ракета-носитель "Протон-М" с российским военным спутником "Благовест".
ИСТОЧНИК KP.RU