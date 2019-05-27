В Греции с туриста за шесть порций кальмара взяли почти 600 евро

СЕГОДНЯ 02:02 2019-05-27T02:07:27+03:00

Туристы заплатили более 800 евро за ужин в ресторане в Греции Фото: СОЦСЕТИ

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Американец заплатил 591 евро за шесть порций кальмаров в ресторане на греческом острове Миконосе. На завышенные цены турист пожаловался на сайте о путешествиях TripAdvisor.

В своем отзыве о ресторане DK Oyster мужчина посоветовал всем избегать этого места и разместил фото чека, который ему пришлось оплатить.

"Они взяли с нас 830 евро за кальмары, 6 сортов пива и 3 салата.Персонал нечестен и отказывается предоставить меню и цены", - написал американец.

В квитанции указано, что он и его спутники заказали помимо кальмаров три салата Цезарь, шесть местных сортов пива, две бутылки воды и томатный сок.

Чек из ресторана DK Oyster на Миконосе. Фото: tripadvisor.co.uk

За ним свои чеки с немыслимыми ценами из этого ресторана выложили и другие туристы. Так одному из них принесли счет на 136 евро за два бокала просекко (игристое вино), а другой отдал 25 евро за чашку кофе.

Также посетители этого ресторана отметили, что в ценах царит неразбериха, поскольку основное блюдо и бокал вина стоят 14,9 евро, а бутылка воды – девять евро. В квитанциях указано, что стоимость бутылки кока-колы - 15 евро, бутылки воды - 8,90 евро, греческий бургер обойдется почти в 60 евро, а четыре порции джина с тоником – и вовсе сто евро.

Газета The Sun получила комментарии от администрации ресторана. Представители заведения заверили, что все посетители получают меню с ценами перед заказом.

Есть на сайте и несколько положительных отзывов, в которых говорится, что персонал заведения добрый и отзывчивый, в нем удобные места и отличный вид.

ИСТОЧНИК KP.RU