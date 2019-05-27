2019-05-27T04:34:43+03:00
Экономика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания "будет латать дыры" и "снова полетит"
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель КНР Си Цзиньпин и основатель Huawei Technologies Co. Жэнь ЧжэнфэйПредседатель КНР Си Цзиньпин и основатель Huawei Technologies Co. Жэнь ЧжэнфэйФото: REUTERS
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Компания Huawei выступает против того, чтобы руководство Китая предпринимало меры против Apple в ответ на действия США в отношении китайской компании. Такое заявление сделал основатель Huawei Technologies Co. Жэнь Чжэнфэй.

"Прежде всего, такое не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Генеральный директор Huawei подчеркнул, что Apple является ведущей мировой компанией, без которой не было бы мобильного интернета, которая всегда двигается вперед.

"Зачем мне сопротивляться своему учителю. Я никогда так не поступлю", - отметил Жэнь Чжэнфэй.

Однако он признал, что американские санкции сокращают разрыв Huawei от конкурентов в области технологий стандарта связи 5G.

"Определенно, мы замедляемся, если в крыльях нашего самолета много дыр. Если мы летим медленно, а другие быстро, то они быстро нас нагонят. Однако мы будем продолжать латать эти дыры и, когда их не останется, снова полетим быстро", - образно пояснил глава Huawei.

Как писал сайт kp.ru, на минувшей неделе стало известно, что организация Wi-Fi Alliance временно ограничила членство Huawei. Китайская компания больше не может влиять на разработку новых стандартов Wi-Fi, а ее представители не могут участвовать в мероприятиях альянса. Тем не менее, создание и продажа Huawei продуктов с адаптерами Wi-Fi ограничены не будут.

Напомним, Huawei и связанные с ней юридические лица были внесены в черный список министерства торговли США из-за угрозы национальной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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