2019-05-27T04:50:59+03:00
Происшествия

Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 5,1

Очаг землетрясения находился в 95 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска
Юлия ДИВЕЕВА
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Рядом с Курильскими островами произошло землетрясениеРядом с Курильскими островами произошло землетрясениеФото: REUTERS
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В Сахалинской области неподалеку от острова Парамушир Большой Курильской гряды произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 09:10 по местному времени (01:10 мск). Глубина очага составила 14 километров, а эпицентр находился в 95 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на Парамушире.

Ученые отмечают, что жители Северо-Курильска ощутили землетрясение силой в 4 балла, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 4 мая у курильского острова Шикотан произошло землетрясение магнитудой 5,8. Толчки были зафиксированы в 16.40 по местному времени (19.40 МСК). Эпицентр землетрясения располагался в 61 километре к югу от острова Шикотан. Очаг залегал на глубине 30 километров. Угрозы цунами не возникало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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