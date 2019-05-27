2019-05-27T05:15:50+03:00
Политика

Временно негодных к службе призывников будут лечить

Минобороны РФ подготовило поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе"
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Минобороны РФ предлагает ужесточить правила медосмотра для призывниковМинобороны РФ предлагает ужесточить правила медосмотра для призывниковФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Призывников, признанных временно негодными к службе по состоянию здоровья, будут направлять на лечение. С таким предложением выступило Министерство обороны России.

Ведомство подготовило ряд поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе". В них предусматривается, что граждане при наличии медицинских показаний будут направляться в медучреждения, где им окажут необходимое лечение. Сейчас призывника также могут в случае необходимости отправить в больницу или лазарет на “лечебно-оздоровительные мероприятия", однако речь идет о признанных годными к службе гражданах.

Кроме того Минобороны предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование для определения правильности предоставления отсрочки или освобождения от службы по призыву, передает ТАСС.

"Правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу… проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан, а также очного контрольного медицинского освидетельствования", - говорится в документе.

Очное контрольное медицинское освидетельствование может проводится также, если призывник не согласен с заключением о его годности к военной службе. Ведомство хочет ввести еще один медосмотр непосредственно перед отправкой новобранцев к месту службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Партия Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии
Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 5,1
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Торговые сети в России хотят заставить принимать стеклотару у населения
Российские наблюдатели совершат полет над США с 28 мая по 3 июня
Ципрас объявил о проведении в Греции досрочных парламентских выборов
"Аладдин" Гая Ричи возглавил российский кинопрокат в выходные
В России стартует основная кампания ЕГЭ-2019
В Греции с туриста за шесть порций кальмара взяли почти 600 евро
Ракету "Протон-М" со спутником "Ямал-601" 27 мая вывезут на стартовый стол Байконура
Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Гитанас Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Девять полицейских погибли в ДТП в Египте
В Польше загорелся автобус с украинскими туристами
Зеленский пообещал оказать поддержку украинскому кинематографу
Партия Ле Пен выбилась в лидеры на выборах в Европарламент во Франции
В Болгарии разбился небольшой самолет: погибли два человека
На выборах в Европарламент в Германии победил блок Меркель
СК возбудил уголовное дело по факту наезда на инспектора ДПС в Москве