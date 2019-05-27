Временно негодных к службе призывников будут лечить

СЕГОДНЯ 05:15 2019-05-27T05:15:50+03:00

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Призывников, признанных временно негодными к службе по состоянию здоровья, будут направлять на лечение. С таким предложением выступило Министерство обороны России.

Ведомство подготовило ряд поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе". В них предусматривается, что граждане при наличии медицинских показаний будут направляться в медучреждения, где им окажут необходимое лечение. Сейчас призывника также могут в случае необходимости отправить в больницу или лазарет на “лечебно-оздоровительные мероприятия", однако речь идет о признанных годными к службе гражданах.

Кроме того Минобороны предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование для определения правильности предоставления отсрочки или освобождения от службы по призыву, передает ТАСС.

"Правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу… проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан, а также очного контрольного медицинского освидетельствования", - говорится в документе.

Очное контрольное медицинское освидетельствование может проводится также, если призывник не согласен с заключением о его годности к военной службе. Ведомство хочет ввести еще один медосмотр непосредственно перед отправкой новобранцев к месту службы.

ИСТОЧНИК KP.RU