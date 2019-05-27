2019-05-27T07:24:40+03:00
Общество

Погода в Москве на 27 мая 2019 года: в столице +23, без осадков

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 27 мая 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новая рабочая неделя начнётся с комфортной погодыНовая рабочая неделя начнётся с комфортной погодыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 27 мая 2019 года будет переменно облачной, при этом осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до 21..23 градусов тепла, а в ночные часы может опуститься до 12..14.

Ветер будет довольно ощутимым - воздушные потоки западного направления разовьют скорость 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление остается в пределах нормы - 744 миллиметра ртутного столба.

На сайте Гидрометцентра уточняется, что во второй половине недели ожидаются дожди, а вот до среды в столице будет довольно жарко.

"КП" писала о том, что пик аномальной погоды придется именно на 29 мая. Улицы города раскаляться до 30...32 градусов, и при этом никакого намека на дожди. Ожидается, что температурный режим даже побьет рекорд, установленный в мае 2007 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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