В Кремле заявили о неизменности позиции по инциденту в Керченском проливе
Позиция Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе остается неизменной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, следуя из Черного моря в сторону Керченского пролива. Экипажи катеров отказались подчиняться требованиям пограничников и были задержаны. В отношении 22 всех моряков и двух сотрудников Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал освободить военные корабли и всех задержанных. В Москве же указали на то, что данная инстанция не имеет юрисдикции для рассмотрения подобных дел.
"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - сказал представитель Кремля газете "Ведомости".
Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?
ИСТОЧНИК KP.RU
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