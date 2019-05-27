2019-05-27T09:18:05+03:00
Политика

В Кремле заявили о неизменности позиции по инциденту в Керченском проливе

Украинские моряки должны ответить за незаконное пересечение госграницы перед судом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Задержанные украинские корабли в порту КерчиЗадержанные украинские корабли в порту КерчиФото: REUTERS
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Позиция Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе остается неизменной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, следуя из Черного моря в сторону Керченского пролива. Экипажи катеров отказались подчиняться требованиям пограничников и были задержаны. В отношении 22 всех моряков и двух сотрудников Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал освободить военные корабли и всех задержанных. В Москве же указали на то, что данная инстанция не имеет юрисдикции для рассмотрения подобных дел.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - сказал представитель Кремля газете "Ведомости".

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU

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