В Кремле заявили о неизменности позиции по инциденту в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-27T09:18:05+03:00

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Позиция Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе остается неизменной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, следуя из Черного моря в сторону Керченского пролива. Экипажи катеров отказались подчиняться требованиям пограничников и были задержаны. В отношении 22 всех моряков и двух сотрудников Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал освободить военные корабли и всех задержанных. В Москве же указали на то, что данная инстанция не имеет юрисдикции для рассмотрения подобных дел.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - сказал представитель Кремля газете "Ведомости".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU