Трамп заявил о готовности к ведению переговоров с Ираном
Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Ираном, если республика выразит соответствующую готовность. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил перед началом переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.
"Если Иран хочет с нами вести переговоры, мы тоже хотели бы их провести. Посмотрим, что получится, никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи", - сказал глава государства.
При этом он с интересом отнесся к идее Абэ посетить Тегеран в ближайшее время с целью смягчения напряженности между США и Ираном. По мнению Трампа, лидеры Японии и Исламской республики находятся в хороших отношениях, а потому из их встречи может что-то получиться, передает CGTN.
Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент между США и Ираном нет никаких прямых или опосредованных контактов.
ИСТОЧНИК KP.RU