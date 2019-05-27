2019-05-27T09:32:32+03:00
Политика

Трамп заявил о готовности к ведению переговоров с Ираном

Президент США считает, что в самом Тегеране тоже хотят начать обсуждение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп заявил о готовности к переговорам с ИраномТрамп заявил о готовности к переговорам с ИраномФото: REUTERS
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Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Ираном, если республика выразит соответствующую готовность. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил перед началом переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

"Если Иран хочет с нами вести переговоры, мы тоже хотели бы их провести. Посмотрим, что получится, никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи", - сказал глава государства.

При этом он с интересом отнесся к идее Абэ посетить Тегеран в ближайшее время с целью смягчения напряженности между США и Ираном. По мнению Трампа, лидеры Японии и Исламской республики находятся в хороших отношениях, а потому из их встречи может что-то получиться, передает CGTN.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент между США и Ираном нет никаких прямых или опосредованных контактов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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