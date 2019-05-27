2019-05-27T10:44:08+03:00
Экономика

Чиновникам будут доплачивать за наставничество

Новая надбавка будет в пределах двух тысяч рублей, но поможет простимулировать госслужащих эффективнее работать
Елена АКИМОВА
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Чиновникам будут доплачивать за работу наставникаЧиновникам будут доплачивать за работу наставникаФото: Анастасия Осипова
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У российских чиновников может появиться новая надбавка к зарплате. Ее будут платить за наставничество. Суммы не очень большие, например, начальник отдела максимально может получать две тысячи рублей. Но даже эти деньги помогут эффективнее работать с молодыми сотрудниками и вводить их в курс дела.

Проект постановления правительства, утверждающий порядок наставничества на госслужбе, Минтруд уже направил на согласование всем заинтересованным ведомствам. Получить деньги можно будет в том случае, если сотрудник безупречно обучит новичка. Максимальный размер выплат не может превышать 30 процентов от окладной части зарплаты. Наряду с материальным поощрением будет применяться и нематериальное- благодарности, грамоты, поощрительные письма.

На одного чиновника не может приходиться более пяти новых сотрудников. Передача знаний не должна превышать одного года, но лучше управиться за испытательный срок- три месяца.

По итогам обучения заполняются анкеты, где отражены итоги взаимодействия. Наставник оценивает навыки стратегического мышления ученика, его эффективность, готовность к командной работе, принятию решений, а стажер пишет, что узнал и чему научился, пишет газета "Известия".

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в России 26 мая вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, определяющий новые правила расчёта федеральной социальной доплаты к пенсии.

Сначала будет определяться размер дополнительной выплаты, приравненной к размеру прожиточного минимума, и лишь потом - самой пенсии. Следовательно, при каждой новой индексации доход всегда будет выше прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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