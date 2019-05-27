Победителем выборов в Европарламент в Латвии стало "Новое единство"

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-27T11:10:34+03:00

В Европарламент на выборах в Латвии прошли две русскоязычные партии Фото: REUTERS

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На выборах в Европарламент в Латвии победила партия "Новое Единство". Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики.

Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, "Новое Единство" заручилось поддержкой 26,24% пришедших на выборах граждан. На втором месте оказался альянс почитаемой у русскоязычного населения партии "Согласие" и "Честь служить Риге" (17,45%). Дальше идет Национальное объединение "Все - Латвии" - 16,40%, "Для развития/За!" - 12,42%, "Русский союз Латвии" - 6,24% и союз "зеленых" и крестьян - 5,34%.

Победитель выборов, а также "Согласие" и "Все - Латвии" получат по два места в Европарламенте. "Для развития/За!" и "Русский союз Латвии" - по одному. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Напомним, что выборы в ЕП проходили на территории всех стран Евросоюза с 23 по 26 мая. Сайт kp.ru писал о том, что ранее стали известны победители в Италии, Германии и ряде других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU