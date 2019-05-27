2019-05-27T11:10:34+03:00
Политика

Победителем выборов в Европарламент в Латвии стало "Новое единство"

Партию поддержали 26,24% избирателей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Европарламент на выборах в Латвии прошли две русскоязычные партииВ Европарламент на выборах в Латвии прошли две русскоязычные партииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На выборах в Европарламент в Латвии победила партия "Новое Единство". Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики.

Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, "Новое Единство" заручилось поддержкой 26,24% пришедших на выборах граждан. На втором месте оказался альянс почитаемой у русскоязычного населения партии "Согласие" и "Честь служить Риге" (17,45%). Дальше идет Национальное объединение "Все - Латвии" - 16,40%, "Для развития/За!" - 12,42%, "Русский союз Латвии" - 6,24% и союз "зеленых" и крестьян - 5,34%.

Победитель выборов, а также "Согласие" и "Все - Латвии" получат по два места в Европарламенте. "Для развития/За!" и "Русский союз Латвии" - по одному. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Напомним, что выборы в ЕП проходили на территории всех стран Евросоюза с 23 по 26 мая. Сайт kp.ru писал о том, что ранее стали известны победители в Италии, Германии и ряде других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главой партии "Слуга народа" стал советник Зеленского
В Подмосковье пьяный водитель снес остановку
Полиция задержала подозреваемого по делу о взрыве в Лионе
Мать, бросившая ребенка в игровой комнате в ТЦ, была под наркотиками
Партия "Лига" победила на выборах в Европарламент в Италии
Чиновникам будут доплачивать за наставничество
На выборах в Европарламент в Великобритании лидирует партия Brexit
С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1б" со спутником "ГЛОНАСС-М"
Таксистам запретят работать на легковых автомобилях старше 7 лет
Глава парламента Южной Кореи прибыл в Россию с трехдневным визитом
Трамп заявил о готовности к ведению переговоров с Ираном
В Кремле заявили о неизменности позиции по инциденту в Керченском проливе
Камеры научат искать водителей, лишенных прав управления транспортом
Кличко опубликовал видео с треснувшим стеклянным мостом в Киеве
На выборах президента Литвы победил Гитанас Науседа
Экс-мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент
Погода в Москве на 27 мая 2019 года: в столице +23, без осадков
В Верховной Раде оценили возможные последствия дефолта на Украине
В Китае два человека погибли при обрушении крыши на заводе
В Киеве оценили убытки от конфликта с Россией
Европарламент обновил предварительные результаты выборов
Партия Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии