Полиция задержала подозреваемого по делу о взрыве в Лионе
Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали подозреваемого в причастности ко взрыву в Лионе. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.
Напомним, что вечером 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре французского Лиона прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.
Сайт kp.ru писал о том, что сумку с бомбой оставил возле булочной некий белый мужчина на велосипеде. Об этом свидетельствуют данные с камер видеонаблюдения.
"Заминированная сумка в Лионе: был задержан один подозреваемый", - написал Кастанер в своем микроблоге в Twitter.
Глава ведомства поблагодарил местную полицию, а также сотрудников антитеррористического подразделения прокуратуры Парижа за совместные оперативные действия. Других подробностей о задержании вероятного преступника и его личности не приводится.
Видео с места взрыва в Лионе.Видео с места взрыва в Лионе
ИСТОЧНИК KP.RU