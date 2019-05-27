2019-05-27T11:52:46+03:00
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого по делу о взрыве в Лионе

На прошлой неделе неизвестный мужчина оставил бомбу у входа в булочную
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Задержан подозреваемый во взрыве в ЛионеЗадержан подозреваемый во взрыве в ЛионеФото: REUTERS
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Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали подозреваемого в причастности ко взрыву в Лионе. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

Напомним, что вечером 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре французского Лиона прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.

Сайт kp.ru писал о том, что сумку с бомбой оставил возле булочной некий белый мужчина на велосипеде. Об этом свидетельствуют данные с камер видеонаблюдения.

"Заминированная сумка в Лионе: был задержан один подозреваемый", - написал Кастанер в своем микроблоге в Twitter.

Глава ведомства поблагодарил местную полицию, а также сотрудников антитеррористического подразделения прокуратуры Парижа за совместные оперативные действия. Других подробностей о задержании вероятного преступника и его личности не приводится.

Видео с места взрыва в Лионе.Видео с места взрыва в Лионе

ИСТОЧНИК KP.RU

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