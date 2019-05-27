2019-05-27T12:00:25+03:00
Происшествия

В Подмосковье пьяный водитель снес остановку

Сейчас мужчина задержан [видео]
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье пьяный водитель снес остановкуВ Подмосковье пьяный водитель снес остановкуФото: Олег ЗОЛОТО
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В подмосковном Пушкино водитель снес автобусную остановку. Мужчина не справился с управлением иномаркой и вылетел с проезжей части на тротуар. Только чудом обошлось без жертв, в момент столкновения никто из людей не ждал автобус.

Все случилось на Акуловском шоссе, 37. Свидетели происшествия помогли мужчине выбраться из поврежденного автомобиля и вызвали полицию. Оказалось, что водитель был пьян.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Водитель иномарки задержан на месте, - сообщает интернет-газета «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье пьяный водитель снес остановку.

В 2012 году на Минской улице Москвы 29-летний Александр Максимов не справился с управлением и врезался в остановку, на которой ожидали автобуса 11 человек. Семь человек - пятеро подростков и два их педагога - погибли. Остальные получили ранения. Погибшие мальчишки и девчонки учились в интернате №7 для сирот и детей с ограниченными возможностями. В тот день они участвовали в художественном конкурсе и победили. Веселые и счастливые ребята возвращались домой, но их жизни оборвал пьяный лихач. В крови владельца авто нашли критическую дозу алкоголя (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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