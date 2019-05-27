Главой партии "Слуга народа" стал советник Зеленского

СЕГОДНЯ 12:10 2019-05-27T12:10:19+03:00

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Новым лидером партии "Слуга народа", от которой в президенты Украины баллотировался сам глава государства Владимир Зеленский, стал его советник Дмитрий Разумков. Об этом сообщила пресс-секретарь политического объединения Татьяна Циба.

Она напомнила, что предыдущий лидер "Слуги народа" Иван Баканов 22 мая был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины, а, следовательно, больше не мог занимать этот пост. Кадровые перестановки были проведены в ходе недавнего съезда партии.

"Состоялись изменения в руководстве партии. Иван Баканов, в связи с тем, что он ушел на государственную службу, не мог дальше занимать эту должность. Партия доверила выполнять эти функции мне", - сказал Разумков.

При этом он добавил, что сейчас политическое объединение активно готовится к предстоящим парламентским выборам, передает Цензор.нет.

Сайт kp.ru писал о том, что состав Верховной Рады будет досрочно обновлен 21 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU