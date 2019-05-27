Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по голам за сезон

СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-27T12:41:25+03:00

«Спартак» будет вынужден начать свое выступление в Лиге Европы с квалификационного тура. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

По итогам сезона 2018-2019 «Спартак» финишировал на пятом месте и должен будет пройти квалификационный тур на Лигу Европы 2019-2020

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В заключительном 30-м туре РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга», пропустив два мяча, в то время как ближайший преследователь – московский «ЦСКА» победил «Крылья Советов» и отобрал у «Спартака» 4-е место в турнирной таблице, заработав себе беспрепятственную путевку в Лигу Европы.

На счету «Спартака» за все туры РПЛ осталось всего 36 мячей, что на два мяча меньше, чем их предыдущий антирекорд в сезоне 2002-2003: 38 голов за все туры.

ЦСКА же победили «Крылья Советов» с хоккейным счетом - 6:0. Отличились Чалов, Магнуссон, Бийол, Сугурдсон и Обляков, в то время как нападающий «Спартака» Луис Адриано возмутил фанатов «красно-белых» тем, что вышел в прямой эфир в Инстаграмм прямо во время матча «Спартак»-«Оренбург», когда «красно-белые» летели 0-2.

Он не принимал участия в самой встрече из-за перебора желтых карточек и не полетел с командой в Оренбург. Фанаты, известные своей прямолинейностью, когда речь заходит о любимой команде, посоветовали Адриано не в самой вежливой форме «убираться из команды» в комментариях под постом.

Игроком 30-го тура был признан нападающий «ЦСКА» Чалов, «Спартак» будет вынужден начать свое выступление в Лиге Европы с квалификационного тура, что чаще всего накладывается на матчи домашнего чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU