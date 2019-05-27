СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-27T12:31:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти половина российских компаний планируют расширить штат уже в ближайшие полгода. О таких возможностях заявили 47% представителей бизнеса, три четверти расширяются из-за возросшего объема работы. Помимо этого, в компаниях хотят увеличить траты на персонал, то есть, индексировать зарплаты и улучшить соцпакет. Такими данными делятся аналитики службы исследований портала по поиску работы HeadHunter.

Многие опрошенные работодатели отмечают, что видят позитивные тенденции для развития (55%) и стабильны на рынке (30%). И только 10% прошенных пришли к выводу, что все плохо.

Данная тенденция может свидетельствовать об оживлении экономики, так как найм сотрудников в нестабильных условиях не происходит.

Эксперты подтверждают, что для бизнеса настает хорошее время. Индексы деловой активности высоки, сегодня предприниматели почти вышли на уровень работы 2013 год, растут зарплаты персонала. По данным Росстата число новых занятых рабочих мест за I квартал 2019-го составило 143,7 тыс. А экономика в прошлом году выросла на 2,3% после 1,5% в 2017 году, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU