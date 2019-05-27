Сервис MAPS.ME добавил возможность навигации с учетом типов дорог
Картографический сервис MAPS.ME добавил возможность построения маршрутов с учетом типов дорожного покрытия. В условия навигации будут доступны платные участки, магистрали, "грунтовки" и паромные переправы. Каждый такой отрезок будет помечен соответствующим значком.
Так, во время путешествия водитель сможет сам выбрать - ехать более комфортным, но многолюдным путем, или же насладиться живописными маршрутами в объезд оживленных трасс. Достаточно найти в меню сервиса опцию "Настройки объезда" и расставить необходимые критерии.
Например, если вы исключите из списка грунтовые дороги, то навигатор MAPS.ME больше не будет предлагать вам проехаться по ним.
Сайт kp.ru писал о том, что этот картографический сервис постоянно придумывает что-то новое и интересное для своих пользователей. Так, например, в апреле был составлен маршрут по местам съемок сериала "Игра престолов".
ИСТОЧНИК KP.RU