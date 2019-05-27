Сервис MAPS.ME добавил возможность навигации с учетом типов дорог

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-27T13:04:28+03:00

Этот картографический сервис постоянно придумывает что-то новое и интересное для своих пользователей

Теперь при построении маршрута можно исключить из него магистрали, платные трассы и "грунтовки"

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Картографический сервис MAPS.ME добавил возможность построения маршрутов с учетом типов дорожного покрытия. В условия навигации будут доступны платные участки, магистрали, "грунтовки" и паромные переправы. Каждый такой отрезок будет помечен соответствующим значком.

Так, во время путешествия водитель сможет сам выбрать - ехать более комфортным, но многолюдным путем, или же насладиться живописными маршрутами в объезд оживленных трасс. Достаточно найти в меню сервиса опцию "Настройки объезда" и расставить необходимые критерии.

Например, если вы исключите из списка грунтовые дороги, то навигатор MAPS.ME больше не будет предлагать вам проехаться по ним.

Сайт kp.ru писал о том, что этот картографический сервис постоянно придумывает что-то новое и интересное для своих пользователей. Так, например, в апреле был составлен маршрут по местам съемок сериала "Игра престолов".

ИСТОЧНИК KP.RU