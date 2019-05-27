Коломойский рассказал, с чего начался его конфликт с Порошенко

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-27T12:55:23+03:00

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Бизнесмен Игорь Коломойский и бывший президент Украины Петр Порошенко впервые поссорились из-за "телевизора" и с тех пор, постоянно конфликтуют. Об этом рассказал сам олигарх.

По его словам, главным предметом ссор стал телеканал "1+1". И данная тема поднималась каждый раз, когда политик и бизнесмен встречались.

"С первого же дня. Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал...", — сообщил Коломойский в интервью изданию "Украинская правда".

Он рассказал, что Порошенко требовал повлиять на руководителей и сотрудников телеканала. Однако бизнесмен каждый раз повторял, что не ему решать, какие сюжеты пойдут в эфир.

"Я говорю: "Я не могу, потому что журналисты не будут. Мы живем по-новому", - подчеркнул олигарх.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Коломойский пообещал не мстить Порошенко по возвращению на Украину, хотя тот отнял у него многое, как минимум, "Приватбанк".

ИСТОЧНИК KP.RU