Карлес Пучдемон добился избрания в Европарламент

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-27T13:17:23+03:00

Однако сможет ли экс-глава Каталонии занять свое место в законодательном органе пока непонятно

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Коалиция "Свободные для Европы" заручилась достаточной избирательской поддержкой на выборах в Европарламент в Италии и получила два места в законодательном органе ЕС.

Таким образом бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его экс-заместитель Ориол Жункерас также получили мандаты. Однако пока непонятно, смогут ли они занять свои места в ЕВ, ведь в Испании на них заведены уголовные дела.

Более того, Жункерас находится под стражей по обвинению в подготовке и проведении нелегитимного референдума о независимости Каталонии. Пучдемон же прячется от правосудия в Бельгии.

Адвокат бывшего лидера автономной республики Гонсало Бойе заявил, что несмотря на все это его подзащитный будет присутствовать на инаугурационной сессии 2 июля в Страсбурге. Что для этого предстоит сделать, не уточняется, передает El Pais.

"КП" брала интервью у лидера каталонских сепаратистов Карлоса Пучдемона.

ИСТОЧНИК KP.RU