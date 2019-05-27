Карлес Пучдемон добился избрания в Европарламент
Коалиция "Свободные для Европы" заручилась достаточной избирательской поддержкой на выборах в Европарламент в Италии и получила два места в законодательном органе ЕС.
Таким образом бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его экс-заместитель Ориол Жункерас также получили мандаты. Однако пока непонятно, смогут ли они занять свои места в ЕВ, ведь в Испании на них заведены уголовные дела.
Более того, Жункерас находится под стражей по обвинению в подготовке и проведении нелегитимного референдума о независимости Каталонии. Пучдемон же прячется от правосудия в Бельгии.
Адвокат бывшего лидера автономной республики Гонсало Бойе заявил, что несмотря на все это его подзащитный будет присутствовать на инаугурационной сессии 2 июля в Страсбурге. Что для этого предстоит сделать, не уточняется, передает El Pais.
"КП" брала интервью у лидера каталонских сепаратистов Карлоса Пучдемона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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