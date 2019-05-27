Ученые: поставленные цели продлевают пожилым людям жизнь

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-27T13:20:50+03:00

Ученые сообщили, что наличие цели в жизни человека продлевает жизнь Фото: Евгения ГУСЕВА

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Наличие у пожилого человека цели дает ему стимул жить больше. С таким заявлением выступили ученые после проведения масштабного исследования.

Специалисты проанализировали данные, которые получили в результате работы с семью тысячами пожилых людей. Ученые исследовали психологическое благополучие добровольцев и пришли к выводу, что люди с активной жизненной позицией оказались менее склонны к смертности.

Во время исследования специалисты попросили добровольцев заполнить анкеты и рассказать о своем здоровье и наличии жизненных целей и стимулов. Данные собирались с 1992 года.

В результате, к 2010 году около 700 человек из эксперимента умерли. Ученые обнаружили, что в их анкетах было указано, что все они не имели какой-либо конкретной цели. Наиболее распространенными причинами смерти среди этих людей стали болезни сердца и рак.

Ученые полагают, что поиск цели в жизни укрепляет иммунную систему. При этом обрести цель можно благодаря медитациям, психологическим тренингам или участию, например, в волонтерских программах, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU