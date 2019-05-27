2019-05-27T14:21:07+03:00
Общество

Губернатор Игорь Орлов предложил создать в Архангельске научный центр освоения Арктики

Глава региона рассказал о проекте на встрече с членами президиума Международного арктического научного комитета
Ирина СУХАНОВА
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В Архангельске проходит Неделя арктической науки: на саммит в столицу Поморья приехали 450 ученых из 29 стран. Саммит проводится по инициативе Международного арктического научного комитета (МАНК/IASC). 27 мая члены президиума МАНК обсудили вопросы международного сотрудничества в Арктике с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Глава региона рассказал зарубежным гостям о проекте создания в Архангельске научно-образовательного центра (НОЦ), который будет специализироваться на разработке материалов и технологий для Арктики.

- Наша идея заключается в том, чтобы объединить знания и прикладные навыки в сфере освоения Арктики. Необходимо максимально сократить путь от научных разработок до практической реализации, - отметил Игорь Орлов. - Именно в рамках научно-образовательного центра мы и можем выстроить такую систему отношений.

Во время встречи также обсуждались перспективы освоения Арктики и развитие Северного морского пути. Как считает президент МАНК Ларри Хинзман, Архангельск играет в этих процессах ключевую роль. При этом серьезное внимание должно уделяться безопасности мореплавания в арктических широтах и снижению воздействия на окружающую среду. Все это невозможно без конструктивного международного сотрудничества.

Игорь Орлов, в свою очередь, рассказал о работе, которую проводит Россия в этом направлении: разработана целая серия судов, которые будут обеспечивать судоходство по Северному морскому пути, появилась сеть арктических спасательных центров, готовится запуск навигационных спутников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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