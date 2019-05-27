Пентагон объявил тендер на закупку боеприпасов для российского оружия

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-27T14:34:55+03:00

В списке значатся патроны для автомата Ак-47, пистолетов Токарева и Макарова, винтовки Драгунова и др.

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Ответственное за закупки подразделение министерства обороны США попросило подрядчиков предоставить информацию об их способности производить и поставлять коммерческие боеприпасы, которые не относятся к вооружениям НАТО.

Соответствующее уведомление появилось на главном сайте американского правительства на прошлой неделе 23 мая. В списке значатся патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Ак-47 калибров 5,45 и 7,62 миллиметра, снайперской винтовки Драгунова, а также пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

Обзор рынка проводится с целью поиска поставщиков таких боеприпасов и последующей их доставки за пределы континентальной части США. Конкретное место не называется, уточняет Defence Blog.

Сайт kp.ru писал о том, что Вашингтон готов платить другим странам, лишь бы они не покупали российское военное оборудование. Так, в ближайшее время в мире может начать функционировать негласная программа, по которой Соединенные Штаты будут платить тем государствам, которые предпочтут американское вооружение, произведенному в СССР или в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU