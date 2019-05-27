В стартовавшую с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1б» ударила молния
В стартовавшую с Плесецка ракету-носитель "Союз-2.1б" ударила молния. Об этом сообщил в начальник расположенного в Архангельской области космодрома генерал-майор Николай Нестечук.
Инцидент произошел спустя несколько десятков секунд после запуска. Разряд попал в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты. Об этом свидетельствует передаваемые в пункт управления данные телеметрии.
Момент, когда молния ударила в ракету "Союз" при старте с космодрома "Плесецк".
Несмотря на инцидент, вся техника отработала штатно, а спутник "ГЛОНАСС-М" был выведен на орбиту в расчетное время.
"Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", - цитирует ТАСС генерал-майора.
Сайт kp.ru писал о том, что головная часть ракеты отделилась от третьей ступени в понедельник, 27 мая, в 09:32 мск. Спутник оказался на орбите через несколько часов.
ИСТОЧНИК KP.RU