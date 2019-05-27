2019-05-27T14:52:20+03:00
Наука

В стартовавшую с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1б» ударила молния

Вся техника сработала штатно, несмотря на погодные условия [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ракета «Союз-2.1б» на космодроме Плесецк. Фото: Сергей Медведев/ТАССРакета «Союз-2.1б» на космодроме Плесецк. Фото: Сергей Медведев/ТАСС
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В стартовавшую с Плесецка ракету-носитель "Союз-2.1б" ударила молния. Об этом сообщил в начальник расположенного в Архангельской области космодрома генерал-майор Николай Нестечук.

Инцидент произошел спустя несколько десятков секунд после запуска. Разряд попал в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты. Об этом свидетельствует передаваемые в пункт управления данные телеметрии.

Момент, когда молния ударила в ракету "Союз" при старте с космодрома "Плесецк".

Несмотря на инцидент, вся техника отработала штатно, а спутник "ГЛОНАСС-М" был выведен на орбиту в расчетное время.

"Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", - цитирует ТАСС генерал-майора.

Сайт kp.ru писал о том, что головная часть ракеты отделилась от третьей ступени в понедельник, 27 мая, в 09:32 мск. Спутник оказался на орбите через несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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