В стартовавшую с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1б» ударила молния

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-27T14:52:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В стартовавшую с Плесецка ракету-носитель "Союз-2.1б" ударила молния. Об этом сообщил в начальник расположенного в Архангельской области космодрома генерал-майор Николай Нестечук.

Инцидент произошел спустя несколько десятков секунд после запуска. Разряд попал в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты. Об этом свидетельствует передаваемые в пункт управления данные телеметрии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711226" frameborder="0"></iframe> Момент, когда молния ударила в ракету "Союз" при старте с космодрома "Плесецк".

Несмотря на инцидент, вся техника отработала штатно, а спутник "ГЛОНАСС-М" был выведен на орбиту в расчетное время.

"Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", - цитирует ТАСС генерал-майора.

Сайт kp.ru писал о том, что головная часть ракеты отделилась от третьей ступени в понедельник, 27 мая, в 09:32 мск. Спутник оказался на орбите через несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU