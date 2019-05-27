В июне в Польше пройдут учения сил ПВО стран НАТО

СЕГОДНЯ 21:18 2019-05-27T21:18:22+03:00

Предполагается, что в ходе маневров будут использованы системы Patriot Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В маневрах примут участие военнослужащие из Польши, Германии, Нидерландов, Румынии, Словакии, США, Чехии и Великобритании

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С 3 по 19 июня в Польше пройдут учения войск стран НАТО под названием Tobruq Legacy - 19. По данным портала Defence24.pl, в ходе маневров будут отрабатываться действия противовоздушной обороны.

В учениях примут участие около 4800 военнослужащих из Польши, Германии, Нидерландов, Румынии, Словакии, США, Чехии и Великобритании, а также 1200 единиц техники. Предполагается, что в ходе маневров будут использованы системы Patriot, а также различные системы малой дальности, такие как Kub и Osa.

Сообщается, что целью учений является подтверждение способности многонациональных наземных систем ПВО НАТО сотрудничать под одним командованием в соответствии с процедурами альянса. В рамках учений планируется проведение маневров на штабном уровне, тактических учений, стрельб, использование различных систем раннего предупреждения, связи и передачи информации.

ИСТОЧНИК KP.RU