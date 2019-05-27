На Украине подали четвертое заявление в Госбюро расследований против Петра Порошенко

СЕГОДНЯ 22:00 2019-05-27T22:00:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что направил в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины четвертое заявление против бывшего главы государства Петра Порошенко. Сообщается, что заявление связано с попыткой узурпации экс-президентом судебной власти.

"Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации им судебной власти", - написал Портнов в соцсетях.

Портнов при этом добавил, что подготовил десятки подобных заявлений. Тем не менее, он заявил, что планирует сосредоточиться на усилении "информационного давления на правоохранительные органы" и подготовке процессуальных документов в рамках зарегистрированных ранее уголовных дел.

Ранее ГБР начало следствие по другому заявлению Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене во время инцидента в Керченском проливе. Юрист также обвинил бывшего главу государства в отмывании денег и легализации доходов при завладении телеканалом "Прямой", а также в отмывании средств и неуплате налогов на судостроительном заводе "Кузня на Рыбальском.

ИСТОЧНИК KP.RU