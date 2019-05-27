Украинские власти подготовили ноту России по освобождению украинских моряков

СЕГОДНЯ 22:11 2019-05-27T22:11:06+03:00

Министерство иностранных дел Украины подготовило для МИД России ноту, связанную с ситуацией вокруг задержанных украинских моряков Фото: REUTERS

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Министерство иностранных дел Украины подготовило для МИД России ноту, связанную с ситуацией вокруг задержанных украинских моряков. Об этом заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль.

"В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - сказала Зеркаль в эфире радиостанции "НВ". По словам представителя МИД Украины, 28 мая Киев также обратится во внешнеполитические ведомства ряда других государств для того, чтобы потребовать от РФ выполнения решения Международного трибунала по морскому праву.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Тогда три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую границу в районе пролива, направляясь из Черного моря в Азовское. Экипажи судов не подчинились требованиям российских пограничников остановиться, после чего были задержаны. В отношении моряков было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В мае этого года Международный трибунал по морскому праву потребовал от российских властей освободить военные корабли и моряков. Представители РФ участия в заседании трибунала не принимали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU