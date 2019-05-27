2019-05-27T22:11:06+03:00
В мире

Украинские власти подготовили ноту России по освобождению украинских моряков

По словам заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль, документ будет передан российской стороне до конца дня
Александр ДЖУМАЕВ
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Министерство иностранных дел Украины подготовило для МИД России ноту, связанную с ситуацией вокруг задержанных украинских моряковМинистерство иностранных дел Украины подготовило для МИД России ноту, связанную с ситуацией вокруг задержанных украинских моряковФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Украины подготовило для МИД России ноту, связанную с ситуацией вокруг задержанных украинских моряков. Об этом заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль.

"В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - сказала Зеркаль в эфире радиостанции "НВ". По словам представителя МИД Украины, 28 мая Киев также обратится во внешнеполитические ведомства ряда других государств для того, чтобы потребовать от РФ выполнения решения Международного трибунала по морскому праву.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Тогда три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую границу в районе пролива, направляясь из Черного моря в Азовское. Экипажи судов не подчинились требованиям российских пограничников остановиться, после чего были задержаны. В отношении моряков было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В мае этого года Международный трибунал по морскому праву потребовал от российских властей освободить военные корабли и моряков. Представители РФ участия в заседании трибунала не принимали.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU

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