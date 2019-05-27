Израильская армия уничтожила в Сирии установку ПВО
В понедельник, 27 мая, Армия обороны Израиля (АОИ) уничтожила сирийскую установку ПВО в ответ на зенитный огонь, открытый по истребителю ВВС Израиля. Об этом сообщает пресс-служба АОИ.
"Ранее сегодня был идентифицирован сирийский огонь ПВО по израильскому истребителю во время рутинного полета на севере Израиля. Зенитный снаряд упал на сирийской территории, миссия [израильского истребителя] была завершена как планировалось. В ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд", - говорится в заявлении пресс-службы АОИ. Представители израильской армии отметили, что вооруженные силы серьезно воспринимают любую угрозу своим самолетам и предпринимают необходимые меры для их защиты.
Сирийское информационное агентство SANA, в свою очередь, сообщили, что израильская ракета разорвалась неподалеку от города Эль-Кунейтра в 40 км от Дамаска. По имеющимся данным, в результате атаки несколько человек получили ранения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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