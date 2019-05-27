2019-05-27T22:53:38+03:00
Политика

Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере провинции Хама

Сообщается, что военным удалось ликвидировать около 100 боевиков
Александр ДЖУМАЕВ
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Сирийские военные уничтожили около 100 боевиков и несколько единиц техники в ходе отражения атаки боевиков в провинции ХамаСирийские военные уничтожили около 100 боевиков и несколько единиц техники в ходе отражения атаки боевиков в провинции ХамаФото: Александр КОЦ
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Сирийские военные уничтожили около 100 боевиков и несколько единиц техники в ходе отражения нападения боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России) на севере провинции Хама. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.

"Ночью 26 мая 2019 года боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра") и союзных ей формирований одновременно с двух направлений атаковали позиции правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Нбуда на севере провинции Хама. В наступлении на позиции правительственных сил участвовало около 450 боевиков, семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами", - приводит ТАСС слова Купчишина.

Глава Центра по примирению враждующих сторон также отметил, что атака боевиков была поддержана огнем из трех установок РСЗО. По словам Купчишина, бойцы правительственных войск в ходе боя уничтожили три танка, две установки РСЗО, БМП и несколько других единиц техники.

Вместе с тем Купчишин отметил, что в рамках гуманитарной акции в провинции Хама жители населенного пункта Мааррин получили 500 продовольственных наборов. По его словам, власти республики продолжают амнистию лиц, уклонившихся от военной службы; по состоянию на май 2019 года было амнистировано более 58 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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