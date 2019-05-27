2019-05-27T23:23:04+03:00
Спорт

Финский журналист съел газету, в которой критиковал сборную Финляндии по хоккею

Филип Саксен перед чемпионатом мира назвал нынешний состав сборной страны самым худшим в истории
Юлия ДИВЕЕВА
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Спортивный обозреватель газеты Hufvudstadsbladet Филип СаксенСпортивный обозреватель газеты Hufvudstadsbladet Филип СаксенФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После победы сборной Финляндии в чемпионате мира по хоккею 2019 года финский журналист Филип Саксен съел газету со своей критической статьей в адрес команды. Сотрудник издания Hufvudstadsbladet/HBL опубликовал в своем твиттере пост с извинениями и видео, в котором жует газетный лист со своим материалом.

“Перед чемпионатом мира я писал, что нынешняя сборная Финляндии является одной из худших за всю в историю. Я никогда так не ошибался. Приношу свои извинения”, - написал Саксен.

Спортивный обозреватель перед началом ЧМ-2019 опубликовал статью, в которой раскритиковал хоккеистов и высказал мнение, что от нынешнего состава сборной максимум, который можно ожидать - выход в чертвертьфинал.

Сайт kp.ru писал, что в минувшее воскресенье, 26 мая, сборная Финляндии выиграла чемпионат мира- 2019, одолев в финале команду Канады со счетом 3:1. Это третий раз когда финская сборная завоевала золотые медали на мировом первенстве.

Финский журналист съел газету, в которой раскритиковал сборную по хоккею своей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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