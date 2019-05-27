Финский журналист съел газету, в которой критиковал сборную Финляндии по хоккею
После победы сборной Финляндии в чемпионате мира по хоккею 2019 года финский журналист Филип Саксен съел газету со своей критической статьей в адрес команды. Сотрудник издания Hufvudstadsbladet/HBL опубликовал в своем твиттере пост с извинениями и видео, в котором жует газетный лист со своим материалом.
“Перед чемпионатом мира я писал, что нынешняя сборная Финляндии является одной из худших за всю в историю. Я никогда так не ошибался. Приношу свои извинения”, - написал Саксен.
Спортивный обозреватель перед началом ЧМ-2019 опубликовал статью, в которой раскритиковал хоккеистов и высказал мнение, что от нынешнего состава сборной максимум, который можно ожидать - выход в чертвертьфинал.
Сайт kp.ru писал, что в минувшее воскресенье, 26 мая, сборная Финляндии выиграла чемпионат мира- 2019, одолев в финале команду Канады со счетом 3:1. Это третий раз когда финская сборная завоевала золотые медали на мировом первенстве.
Финский журналист съел газету, в которой раскритиковал сборную по хоккею своей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU