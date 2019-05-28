2019-05-28T00:10:20+03:00
Политика

Глава МВД Великобритании стал девятым претендентом на пост премьер-министра

Саджид Джавид заявил, что намерен завершить выход королевства из Евросоюза
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр внутренних дел Великобритании Саджид ДжавидМинистр внутренних дел Великобритании Саджид ДжавидФото: REUTERS
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Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост председателя Консервативной партии и пост премьер-министра. Он девятый претендент на кресло главы правительства.

Джавид опубликовал в своем микроблоге в Тwitter обращение, в котором отметил, что Соединенное Королевство должно завершить процесс выхода из Евросоюза

"Нам нужно восстановить доверие, достичь единства и создать новые возможности по всей Великобритании. Прежде всего, мы должны завершить Brexit", - подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что о необходимости завершения Brexit свидетельствуют итоги выборов в Европарламент, которые прошли на прошлой неделе. Как сообщал сайт kp.ru, на выборах в ЕП в Соединенном Королевстве победила возглавляемая Найджелом Фаражем партия Brexit.

В воскресенье министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув заявил о намерении бороться за должность премьер-министра страны. Также на него претендуют бывший министр иностранных дел королевства Борис Джонсон, нынешний глава МИД Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и бывший председатель Палаты общин Андреа Лидсом.

Нынешний глава кабмина Тереза Мэй 24 мая объявила об уходе со своей поста. Она сложит с себя полномочия 7 июня этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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