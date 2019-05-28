2019-05-28T01:12:06+03:00
Спорт

Сборная Финляндии вернулась домой в сопровождении истребителей ВВС

Финские военные поздравили хоккеистов с победой на чемпионате мира -2019
Юлия ДИВЕЕВА
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Два истребителя финских ВВС Hawk сопроводили самолет с финскими хоккеистами на борту до аэропорта ХельсинкиДва истребителя финских ВВС Hawk сопроводили самолет с финскими хоккеистами на борту до аэропорта ХельсинкиФото: СОЦСЕТИ
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Сборная Финляндии по хоккею возвращалась домой с чемпионата мира в сопровождении истребителей финских ВВС Hawk. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба ВВС.

Военные организовали почетный эскорт чемпионам мира от границы Финляндии до аэропорта Хельсинки и поздравили их с победой.

Истребители финских ВВС сопроводили самолет с командой Финляндии .Военные поздравили хоккеистов с победой на чемпионате мира -2019

"Два Hawk раскрашенные в цвета финского флага сопроводили рейс AY7512 авиакомпании Finnair с хоккеистами на борту в аэропорт Хельсинки-Вантаа", - говорится в сообщении ВВС Финляндии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 мая сборная Финляндии выиграла чемпионат мира- 2019, одолев в финале команду Канады со счетом 3:1. Это третий раз когда финская сборная завоевала золотые медали на мировом первенстве. До этого финны становились чемпионами мира в 1995 и 2011 годах.

В матче за третье место команда России обыграла Чехию со счетом 3:2 и стала обладателем бронзовых наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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