Сборная Финляндии вернулась домой в сопровождении истребителей ВВС
Сборная Финляндии по хоккею возвращалась домой с чемпионата мира в сопровождении истребителей финских ВВС Hawk. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба ВВС.
Военные организовали почетный эскорт чемпионам мира от границы Финляндии до аэропорта Хельсинки и поздравили их с победой.
Истребители финских ВВС сопроводили самолет с командой Финляндии .Военные поздравили хоккеистов с победой на чемпионате мира -2019
"Два Hawk раскрашенные в цвета финского флага сопроводили рейс AY7512 авиакомпании Finnair с хоккеистами на борту в аэропорт Хельсинки-Вантаа", - говорится в сообщении ВВС Финляндии.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 мая сборная Финляндии выиграла чемпионат мира- 2019, одолев в финале команду Канады со счетом 3:1. Это третий раз когда финская сборная завоевала золотые медали на мировом первенстве. До этого финны становились чемпионами мира в 1995 и 2011 годах.
В матче за третье место команда России обыграла Чехию со счетом 3:2 и стала обладателем бронзовых наград.
ИСТОЧНИК KP.RU