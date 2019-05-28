2019-05-28T01:53:42+03:00
Происшествия

В Подмосковье в жилом доме произошел крупный пожар

Все жители успели эвакуироваться
Юлия ДИВЕЕВА
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В селе Красный Путь Домодедовского района загорелся жилой многоквартирный домВ селе Красный Путь Домодедовского района загорелся жилой многоквартирный дом
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Крупный пожар произошел в жилом многоквартирном одноэтажном доме в Подмосковье. Об этом "Комсомольской правде" сообщили очевидцы.

Огонь охватил дом барачного типа, расположенный на Гвардейской улице в селе Красный Путь, что в Домодедовском районе Московской области. Пожар распространился на площади около 800 квадратных метров. Горит большая часть здания.

По предварительным данным, все жители дома успели эвакуироваться

По предварительным данным, все жители дома успели эвакуироваться

Пока нет сообщения о пострадавших в результате пожара, однако, по предварительным данным, все жители дома успели эвакуироваться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 25 мая на юге Москвы случился еще один крупный пожар. Возгорание произошло на крыше жилого дома, расположенного по адресу: второй Верхний Михайловский проезд, дом 7. Все люди из здания были эвакуированы. Площадь пжра составила около 500 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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