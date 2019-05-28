В Подмосковье в жилом доме произошел крупный пожар

СЕГОДНЯ 01:48 2019-05-28T01:53:42+03:00

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Крупный пожар произошел в жилом многоквартирном одноэтажном доме в Подмосковье. Об этом "Комсомольской правде" сообщили очевидцы.

Огонь охватил дом барачного типа, расположенный на Гвардейской улице в селе Красный Путь, что в Домодедовском районе Московской области. Пожар распространился на площади около 800 квадратных метров. Горит большая часть здания.

По предварительным данным, все жители дома успели эвакуироваться

Пока нет сообщения о пострадавших в результате пожара, однако, по предварительным данным, все жители дома успели эвакуироваться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 25 мая на юге Москвы случился еще один крупный пожар. Возгорание произошло на крыше жилого дома, расположенного по адресу: второй Верхний Михайловский проезд, дом 7. Все люди из здания были эвакуированы. Площадь пжра составила около 500 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU