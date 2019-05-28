2019-05-28T02:45:38+03:00
Политика

Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство канцлера Курца

Временно исполнять обязанности главы кабинета министров будет вице-канцлер Хартвиг Лёгер
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Австрии Александер Ван дер БелленПрезидент Австрии Александер Ван дер БелленФото: REUTERS
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Правительство канцлера Австрии Себастьяна Курца будет отправлено сегодня, 28 мая, в отставку. О своем решении президент Александер Ван дер Беллен сообщил в понедельник в Вене.

"Я освобожу от исполнения обязанностей это правительство. Вице-канцлера Хартвига Лёгера в рамках этого процесса я наделю полномочиями по руководству ведомством федерального канцлера и председательством временным правительством", - сказал он.

После отставки экс-министры получат полномочия временно исполнять обязанности глав ведомств, пока новый канцлер не сформирует свой кабинет министров. Новая команда будет работать до досрочных выборов в парламент, передает ТАСС.

"Не знаю, получится ли добиться единства до пятницы, но я надеюсь, что на это уйдет не больше одной недели", - заключил Ван дер Беллен.

Как сообщал сайт kp.ru, Национальный совет Австрии на экстренном заседании вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем. За это проголосовали 52 депутата из Социал-демократической партии Австрии, 51 депутат Австрийской партии свободы и семь депутатов партии JETZT.

После скандала вокруг вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе, тот ушел в отставку, а Курц в свою очередь отказался сотрудничать с правительственной коалицией с АПС и объявил о досрочных парламентских выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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