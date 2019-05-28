2019-05-28T03:41:59+03:00
Политика

Экономисты предсказывают победу Трампа на выборах 2020 года

Прогнозы строятся на расчетах экономической модели, которая с большой точностью предсказала победу Барака Обамы
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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У нынешнего президента Дональда Трампа есть все шансы переизбраться в 2020 году. Такое мнение высказал Стивен Раттнер, бывший советник министра финансов в администрации Барака Обамы.

В своей статье для The New York Times экономист отмечает, что экономическая модель, на которой строится прогноз, ранее довольно точно предсказала результаты, когда победил Обама. Создатель модели - Рэй Фэйр, берет за основу такие показатели, как темпы роста внутреннего валового продукта и инфляции.

В 2008 году модель предсказала, что Обама получит на выборах 53,1% голосов, и в итоге за него проголосовали 53,7% избирателей. Трампу она прогнозирует 54,1% голосов избирателей, однако, согласно опросам, за нынешнего президента готовы голосовать только 48,8% американцев.

В статье отмечается, что помимо экономических показателей, необходимо учитывать еще и личность претендента. А многие избиратели испытывают к Трампу негативное отношение из-за его поведения и высказываний. Предпочтение граждане США отдают демократам и в особенности бывшему вице-президенту Джо Байдену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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