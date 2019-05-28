В Японии неизвестный ранил ножом 16 человек
В японском городе Кавакаси вооруженный ножом мужчина напал на людей на улице. В результате ранения получили 16 человек, в том числе дети.
Инцидент произошел прямо на проезжей части в жилом районе во вторник утром. Среди пострадавших 13 детей и трое взрослых.
В Кавакаси 16 человек получили ножевые раненияФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Полиция сообщает, что нападавший - мужчина 40-50 лет, нанес удар себе в шею и находится в критическом состоянии. Также телевидение NHK передает, что признаки "остановки сердца и легких" отмечены у одно взрослого и одного ребенка. Это может значить, что преступник и два человека погибли, но констатировать смерть в Японии могу лишь врачи медучреждений.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия два ножа.
На месте работают бригады скорой помощиФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что на северо-западе Японии в городе Тояма неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудников полиции в июне прошлого года. Средь белого дня молодой человек в полицейский участок, расположенный рядом с центральным железнодорожным вокзалом, и напал на находившихся там стражей порядка.
В результате нападения, один из полицейских скончался от ножевых ранений еще до приезда медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU