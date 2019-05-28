2019-05-28T04:22:32+03:00
Происшествия

В Японии неизвестный ранил ножом 16 человек

Нападавший нанес себе удар в шею
Юлия ДИВЕЕВА
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Неизвестный напал с ножом на людей в КавакасиНеизвестный напал с ножом на людей в КавакасиФото: REUTERS
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В японском городе Кавакаси вооруженный ножом мужчина напал на людей на улице. В результате ранения получили 16 человек, в том числе дети.

Инцидент произошел прямо на проезжей части в жилом районе во вторник утром. Среди пострадавших 13 детей и трое взрослых.

В Кавакаси 16 человек получили ножевые ранения Фото: REUTERS

В Кавакаси 16 человек получили ножевые раненияФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Полиция сообщает, что нападавший - мужчина 40-50 лет, нанес удар себе в шею и находится в критическом состоянии. Также телевидение NHK передает, что признаки "остановки сердца и легких" отмечены у одно взрослого и одного ребенка. Это может значить, что преступник и два человека погибли, но констатировать смерть в Японии могу лишь врачи медучреждений.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия два ножа.

На месте работают бригады скорой помощи Фото: REUTERS

На месте работают бригады скорой помощиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что на северо-западе Японии в городе Тояма неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудников полиции в июне прошлого года. Средь белого дня молодой человек в полицейский участок, расположенный рядом с центральным железнодорожным вокзалом, и напал на находившихся там стражей порядка.

В результате нападения, один из полицейских скончался от ножевых ранений еще до приезда медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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