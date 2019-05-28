Нетаньяху: Израиль не потерпит агрессии против себя

СЕГОДНЯ 05:37 2019-05-28T05:37:11+03:00

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Уничтожение установки ПВО в Сирии является частью израильской политики отвечать на любой акт агрессии против себя. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как в понедельник писал сайт kp.ru, сирийские военные открыли огонь по истребителю ВВС Израиля. На это Армия обороны ответила уничтожением сирийской установки ПВО.

"Наша политика ясна: мы не потерпим никакой агрессии против нас", - цитирует слова Нетаньяху его пресс-служба.

В Израиле сообщили, что истребитель проделывал "рутинный полет на севере Израиля", когда по нему открыли зенитный огонь, передает ТАСС.

"Зенитный снаряд упал на сирийской территории, миссия (израильского истребителя) была завершена как планировалось. В ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Известно, что израильская ракета разорвалась неподалеку от города Эль-Кунейтра в 40 км от Дамаска. По имеющимся данным, в результате атаки несколько человек получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU