"Вашингтон" начал проверку после появления видео с Кузнецовым

СЕГОДНЯ 06:36 2019-05-28T06:36:17+03:00

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" проводит проверку после появившегося в интернете скандального видео с участием своего игрока, россиянина Евгения Кузнецова. Об этом сообщил пресс-секретарь команды.

"В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и пока не будем давать комментарии", - отметил представитель клуба.

Ранее СМИ писали о том, что в интернете в понедельник было опубликовано видео, на котором Кузнецов, находясь в номере отеля, разговаривает по телефону, а на расположенном рядом с ним столе рассыпан белый порошок. По словам самого спортсмена, запись была сделана в 2018 году в Лас-Вегасе (США) после победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли, передает ТАСС.

При этом Кузнецов подчеркнул, что "никогда не употреблял наркотики" и "готов пройти медицинскую экспертизу", чтобы доказать это.

Напомним, что Евгений Кузнецов входит в состав сборной России по хоккею. В это воскресенье он с командой стал бронзовым призером чемпионата мира-2019. Также на его счету два золота мировых первенств (2012, 2014) и еще две бронзы (2016, 2017).

За "Вашингтон" россиянин играет с сезона 2013 года и провел уже 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU