2019-05-28T08:34:18+03:00
В мире

В Японии число жертв атаки возросло до двух человек

Ранее неизвестный с ножом напал на людей на автобусной остановке
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Полиция задержала нападавшегоПолиция задержала нападавшегоФото: REUTERS
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Еще один человек, раненный в результате нападения неизвестного с ножом в японском Кавасаки, скончался. Им оказался 30-летний мужчина, предположительно, отец одной из школьниц.

Напомним, нападение произошло на остановке, когда ученики ждали школьного автобуса. Всего были ранены 18 человек. При этом 16 из них – ученицы первого класса частной школы. Ранения получили также двое взрослых – мужчина и женщина. Ранее стало известно о гибели одной из раненных первоклассниц, сообщает телекомпания NHK.

Нападение произошло на остановке, когда ученики ждали школьного автобуса Фото: REUTERS

Нападение произошло на остановке, когда ученики ждали школьного автобусаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Также позже стало известно, что полиция задержала нападавшего. При задержании он ранил себя ножом и вскоре скончался.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале текущего года в Пекине мужчина с ножом напал на начальную школу, пострадали 20 детей. Нападавшего полиции удалось задержать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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