В Японии число жертв атаки возросло до двух человек
Еще один человек, раненный в результате нападения неизвестного с ножом в японском Кавасаки, скончался. Им оказался 30-летний мужчина, предположительно, отец одной из школьниц.
Напомним, нападение произошло на остановке, когда ученики ждали школьного автобуса. Всего были ранены 18 человек. При этом 16 из них – ученицы первого класса частной школы. Ранения получили также двое взрослых – мужчина и женщина. Ранее стало известно о гибели одной из раненных первоклассниц, сообщает телекомпания NHK.
Нападение произошло на остановке, когда ученики ждали школьного автобусаФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Также позже стало известно, что полиция задержала нападавшего. При задержании он ранил себя ножом и вскоре скончался.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале текущего года в Пекине мужчина с ножом напал на начальную школу, пострадали 20 детей. Нападавшего полиции удалось задержать.
ИСТОЧНИК KP.RU