2019-05-28T08:27:50+03:00
Общество

В Германии опубликовали показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Расследование авиакатастрофы займет около года, заявили эксперты
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Германии опубликовали показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7В Германии опубликовали показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7Фото: EAST NEWS
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Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий опубликовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT неподалеку от Франкфурта. Напомним, в результате инцидента погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Стало известно о том, что посадку самолета контролировали три сотрудника служб аэропорта Эгельсбаха, которые находились в диспетчерской вышке. Позже они попросили командира авиасудна сделать левосторонний поворот. Однако после увидели другой самолет, приближавшийся к полосе по диагонали.

При этом во время левостороннего разворота крен судна достиг 30-45 градусов. Позже самолет сделал «нырок» носом и в вертикальном положении врезался в землю.

Расследование авиакатастрофы, как заявили в федеральном бюро, займет около года.

Напомним, инцидент произошел 31 марта текущего года. Бизнес-джет с тремя людьми на борту потерпел крушение вблизи аэропорта Франкфурта-Эгельсбаха.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим рейсом летела жена владельца S7, совладелица компании Наталия Филева и ее отец. Они направлялись в Германию, чтобы поправить здоровье.

Наталья Филева, совладелец авиакомпании S7, разбилась в самолете в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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