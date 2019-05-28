В Германии опубликовали показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий опубликовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT неподалеку от Франкфурта. Напомним, в результате инцидента погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Стало известно о том, что посадку самолета контролировали три сотрудника служб аэропорта Эгельсбаха, которые находились в диспетчерской вышке. Позже они попросили командира авиасудна сделать левосторонний поворот. Однако после увидели другой самолет, приближавшийся к полосе по диагонали.
При этом во время левостороннего разворота крен судна достиг 30-45 градусов. Позже самолет сделал «нырок» носом и в вертикальном положении врезался в землю.
Расследование авиакатастрофы, как заявили в федеральном бюро, займет около года.
Напомним, инцидент произошел 31 марта текущего года. Бизнес-джет с тремя людьми на борту потерпел крушение вблизи аэропорта Франкфурта-Эгельсбаха.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим рейсом летела жена владельца S7, совладелица компании Наталия Филева и ее отец. Они направлялись в Германию, чтобы поправить здоровье.
Наталья Филева, совладелец авиакомпании S7, разбилась в самолете в Германии.
ИСТОЧНИК KP.RU