Абэ подчеркнул, что японо-американский союз "достиг небывалой мощи"

СЕГОДНЯ 08:41 2019-05-28T08:46:55+03:00

С такими словами он обратился к лидеру США во время его визита на базу японских сил самообороны

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что японо-американский союз "достиг небывалой мощи".

- Сам факт того, что лидеры двух стран вместе приветствуют военнослужащих обеих стран – событие, происходящее впервые в истории, - подчеркнул японский политик.

С такими словами он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу во время его визита на базу японских сил самообороны.

Оба политика приехали на вертолетоносец «Кага», который после модернизации должен стать авианосцем. Это, по мнению председателя правительства Японии, должно послужить укреплению мира и стабильности в регионе, сообщает "ФАН".

- Мы с президентом Трампом сделали так, что японо-американский союз достиг небывалой мощи. И то, что мы тут находимся вместе – свидетельство его крепости, - подчеркнул японский премьер.

При этом американский лидер отметил, что переоснащение корабля «Кага» и последующее размещение на нем американских истребителей F-35, позволит защитить регион от различного рода угроз.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп и Синдзо Абэ в пятый раз сыграли вместе в гольф в загородном клубе Mobara Country Club неподалеку от Токио. Почетным гостем на их матче был гольфист Исао Аоки.

ИСТОЧНИК KP.RU