2019-05-28T08:46:55+03:00
В мире

Абэ подчеркнул, что японо-американский союз "достиг небывалой мощи"

С такими словами он обратился к лидеру США во время его визита на базу японских сил самообороны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Абэ подчеркнул, что японо-американский союз "достиг небывалой мощи"Абэ подчеркнул, что японо-американский союз "достиг небывалой мощи"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что японо-американский союз "достиг небывалой мощи".

- Сам факт того, что лидеры двух стран вместе приветствуют военнослужащих обеих стран – событие, происходящее впервые в истории, - подчеркнул японский политик.

С такими словами он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу во время его визита на базу японских сил самообороны.

Оба политика приехали на вертолетоносец «Кага», который после модернизации должен стать авианосцем. Это, по мнению председателя правительства Японии, должно послужить укреплению мира и стабильности в регионе, сообщает "ФАН".

- Мы с президентом Трампом сделали так, что японо-американский союз достиг небывалой мощи. И то, что мы тут находимся вместе – свидетельство его крепости, - подчеркнул японский премьер.

При этом американский лидер отметил, что переоснащение корабля «Кага» и последующее размещение на нем американских истребителей F-35, позволит защитить регион от различного рода угроз.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп и Синдзо Абэ в пятый раз сыграли вместе в гольф в загородном клубе Mobara Country Club неподалеку от Токио. Почетным гостем на их матче был гольфист Исао Аоки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пляжи детских лагерей хотят оградить от посторонних людей
Президент Сербии заявил, что страна теряет контроль над Косовом
Роспотребнадзор поможет с выбором продуктов в магазине через приложение
Правительство РФ запретило госучреждениям закупать импортные вина
В России начали действовать новые правила обязательного медстрахования
В кабмине поддержали законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат
В Германии опубликовали показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
В Японии мужчина с ножом напал на школьников: два человека погибли, 16 ранены
СМИ узнали о полном прекращении закупок иранской нефти Китаем
Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России
В Турции ожидают прибытие российских специалистов для установки С-400
"Вашингтон" начал проверку после появления видео с Кузнецовым
В США анаконда произвела потомство без самца
Нетаньяху: Израиль не потерпит агрессии против себя
В Киеве пожаловались на бесполезность санкций против России
Тимошенко поддержала решение Зеленского распустить Верховную раду
Украина хочет добиться для Керченского пролива международного статуса
В Японии неизвестный ранил ножом 16 человек
Экономисты предсказывают победу Трампа на выборах 2020 года
Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство канцлера Курца
Тимати показал Шойгу совместную с магазинами "Армия России" коллекцию одежды
В Подмосковье в жилом доме произошел крупный пожар
Шесть человек пострадали в Вашингтоне в результате стрельбы