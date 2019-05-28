В кабмине поддержали законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат
В кабинете министров одобрили законопроект о кратном увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.
По словам министров, в скором времени планируется установить размер штрафа от 500 до трех тысяч рублей.
- Законопроект разработан в целях усиления административной ответственности граждан и должностных лиц организаций за неисполнение обязанностей в области воинского учета, - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии.
Также штраф будет взиматься при неявке в военкомат для постановки на учет или снятии с учета и внесений изменений в документы при переезде, в том числе за пределы России, сообщает "ТАСС".
Более того, планируется в честь раз увеличить штраф за "несообщение в установленный срок в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства". Также подобные санкции будут введены за уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронного военного билета. Новый документ будет выдаваться по желанию граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU