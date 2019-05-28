2019-05-28T09:13:25+03:00
Общество

В кабмине поддержали законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат

В ближайшее время планируется установить размер наказания от 500 до трех тысяч рублей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В кабмине поддержали законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкоматВ кабмине поддержали законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкоматФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В кабинете министров одобрили законопроект о кратном увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

По словам министров, в скором времени планируется установить размер штрафа от 500 до трех тысяч рублей.

- Законопроект разработан в целях усиления административной ответственности граждан и должностных лиц организаций за неисполнение обязанностей в области воинского учета, - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии.

Также штраф будет взиматься при неявке в военкомат для постановки на учет или снятии с учета и внесений изменений в документы при переезде, в том числе за пределы России, сообщает "ТАСС".

Более того, планируется в честь раз увеличить штраф за "несообщение в установленный срок в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства". Также подобные санкции будут введены за уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронного военного билета. Новый документ будет выдаваться по желанию граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пляжи детских лагерей хотят оградить от посторонних людей
Президент Сербии заявил, что страна теряет контроль над Косовом
Роспотребнадзор поможет с выбором продуктов в магазине через приложение
Правительство РФ запретило госучреждениям закупать импортные вина
В России начали действовать новые правила обязательного медстрахования
Абэ подчеркнул, что японо-американский союз "достиг небывалой мощи"
В Германии опубликовали показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
В Японии мужчина с ножом напал на школьников: два человека погибли, 16 ранены
СМИ узнали о полном прекращении закупок иранской нефти Китаем
Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России
В Турции ожидают прибытие российских специалистов для установки С-400
"Вашингтон" начал проверку после появления видео с Кузнецовым
В США анаконда произвела потомство без самца
Нетаньяху: Израиль не потерпит агрессии против себя
В Киеве пожаловались на бесполезность санкций против России
Тимошенко поддержала решение Зеленского распустить Верховную раду
Украина хочет добиться для Керченского пролива международного статуса
В Японии неизвестный ранил ножом 16 человек
Экономисты предсказывают победу Трампа на выборах 2020 года
Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство канцлера Курца
Тимати показал Шойгу совместную с магазинами "Армия России" коллекцию одежды
В Подмосковье в жилом доме произошел крупный пожар
Шесть человек пострадали в Вашингтоне в результате стрельбы