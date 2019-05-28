СЕГОДНЯ 08:50 2019-05-28T09:13:25+03:00

В кабмине поддержали законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшее время планируется установить размер наказания от 500 до трех тысяч рублей

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В кабинете министров одобрили законопроект о кратном увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

По словам министров, в скором времени планируется установить размер штрафа от 500 до трех тысяч рублей.

- Законопроект разработан в целях усиления административной ответственности граждан и должностных лиц организаций за неисполнение обязанностей в области воинского учета, - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии.

Также штраф будет взиматься при неявке в военкомат для постановки на учет или снятии с учета и внесений изменений в документы при переезде, в том числе за пределы России, сообщает "ТАСС".

Более того, планируется в честь раз увеличить штраф за "несообщение в установленный срок в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства". Также подобные санкции будут введены за уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронного военного билета. Новый документ будет выдаваться по желанию граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU