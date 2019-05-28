В Совфеде прокомментировали идею присвоения Керченскому проливу международного статуса

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-28T11:45:54+03:00

В Совфеде напомнили Украине, что правила прохода по Керченскому проливу оговорены внутренним соглашением. ФОТО: инфоцентр "Крымский мост"

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Украина намерена добиваться присвоения Керченскому проливу «международного статуса». Существующую сегодня ситуацию в Киеве характеризуют, как «правовую неопределенность».

В МИД Украины отмечают, что присвоение данного статуса снимет множество вопросов, в том числе со «спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего».

В Совфеде напомнили соседям, что правила прохождения судов через Керченский пролив оговорены двусторонними договоренностями между Россией и Украиной. Поэтому о «международном статусе» речи идти не может.

- Азовское море – это внутреннее море России и Украины, о «международном статусе» не может идти речи. Аналогичным образом Киев может предложить присвоить международный статус Босфору и проливу Дарданеллы или Суэцкому каналу. Мы никогда на это не пойдем и не допустим даже постановку подобного вопроса, - комментирует ФАН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Как писал сайт kp.ru, 25 ноября 2018 года украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды, где более 10 часов выполняли опасные маневры, игнорируя законные требования катеров погранслужбы ФСБ.

До сегодняшнего дня моряки находятся под арестом, а в погранслужбе ФСБ допускают, что провокации могут повториться.

ИСТОЧНИК KP.RU