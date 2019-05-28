2019-05-28T11:55:56+03:00
В мире

Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А

Министр обороны страны отметил, что поднятые из воды части истребителя сильно повреждены
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35АЯпонские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35АФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Японские военные нашли фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны. Напомним, он потерпел крушение в начале апреля текущего года в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.

Министр обороны страны Такэси Ивая подчеркнул, что поднятые из воды части истребителя сильно повреждены.

- Мы намерены продолжить тщательные поиски на дне. Там еще находятся разбросанные фрагменты самолета, - заявили в агентстве Киодо.

Напомним, истребитель F-35A Воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение 9 апреля. Его обломки были обнаружены в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Пилот до сих пор числится пропавшим без вести.

Причины крушения самолета до сих пор не установлены. Силы самообороны по-прежнему продолжают поиски пилота.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля в Японии нашли обломки пропавшего с радаров истребителя F-35A. На борту был только пилот, его судьба пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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